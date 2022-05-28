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ЗСУ потрапили під обстріл. Мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових

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Україна, Субота 28 травня 2022 14:41
ЗСУ потрапили під обстріл. Мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових Фото: мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українець отримав 15 років ув'язнення за державну зраду. Він здав ворогові позиції ЗСУ, після чого українських військових обстріляли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (ст. 111 КК України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.

"Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями" - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, раніше російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався, що він убив мирного жителя на Сумщині.

Пізніше Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством та засудив його до довічного терміну ув'язнення.

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