ЗСУ потрапили під обстріл. Мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових

Фото: мешканець Донбасу отримав 15 років за злив позицій військових (t.me/pgo_gov_ua)

Українець отримав 15 років ув'язнення за державну зраду. Він здав ворогові позиції ЗСУ, після чого українських військових обстріляли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.