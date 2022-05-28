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ВСУ попали под обстрел. Житель Донбасса получил 15 лет за слив позиций военных

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 14:41
ВСУ попали под обстрел. Житель Донбасса получил 15 лет за слив позиций военных Фото: житель Донбасса получил 15 лет за слив позиций военных (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинец получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Он сдал врагу позиции ВСУ, после чего украинских военных обстреляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Суд признал виновным в государственной измене жителя Донецкой области (ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами.

"Мужчина пытался продолжить подрывную деятельность против Украины в Ужгороде, но был задержан правоохранителями" - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области.

Позже Киевский суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством и приговорил его к пожизненному сроку заключения.

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