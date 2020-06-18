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ЗСУ отримали новий розвідувальний безпілотник

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 15:15
ЗСУ отримали новий розвідувальний безпілотник
Фото: безпілотник (merydian.kiev.ua)

Spectator-M1 здатний пробути в повітрі більше двох годин

Збройні сили України отримали першу партію нового модернізованого безпілотного авіаційного комплексу Spectator-M1. Цей безпілотник призначений для розвідки місцевості.

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Повідомляється, що закон Міністерства оборони на поставку безпілотників виконало підприємство "Меридіан" ім. С. П. Королева, що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".

"Це перша постачання Збройним силам України безпілотного авіаційного комплексу цієї модифікації. У цій модифікації посилені основні переваги попередніх моделей - відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби", - повідомив голова правління "Меридіан" В'ячеслав Проценко.

Безпілотник Spectator-M1 може бути використаний для моніторингу кордону, пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних і лісових масивів тощо. Він здатний знаходитися в повітрі більше двох годин і охоплює зону радіусом до 30 км. Повторний запуск апарату займає 10 хвилин.

Нагадаємо, ЗСУ взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1 в червні 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що днями США передали Україні військове обладнання, в тому числі і протитанкові ракети Javelin, на 60 млн доларів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили УкраїниУкроборонпромбеспилотник
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