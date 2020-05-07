ЗСУ отримали 6 відремонтованих та модернізованих танків

Львівський бронетанковий завод передав Збройним силам України відремонтовані та модернізовані танки Т-64 та Т-72 та успішно завершив контракт з Міністерством оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДК "Укроборонпром".

За даними "Укроборонпрому", українська армія отримала 4 одиниці танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72.

"Частину бронетехніки нам довелось відновлювати в умовах карантинних обмежень, проте ми в стислі строки здійснили всі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусу на ЛБТЗ, як результат, нам вдалося якісно організувати роботу та вчасно передати військовим бронетехніку", - розповів директор заводу.

Зазначається, що наразі конструкторсько-технологічне бюро працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів бронетехніки, зокрема танка Т-80 та броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-2 та БТС-4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали від Харківського конструкторського бюро з машинобудування нову партію бронетранспортерів БТР-4Е. Військовим частинам передали 5 бронетранспортерів, оснащених кулеметами українського виробництва КТ762.

До цього, ЗСУ отримали 8 капітально відремонтованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Бронемашини передали українським військовим після ремонту на Миколаївському бронетанковому заводі.