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ЗСУ показали удари по росіянам на Херсонському напрямку

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 18:08
ЗСУ показали удари по росіянам на Херсонському напрямку Ілюстративне фото: ЗСУ показали удари по росіянам на Херсонському напрямку (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові провели успішні удари по російським окупантам на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео атаки ЗСУ, яке оприлюднив СтратКом.

На відео можна помітити, що удари по російським солдатам були завдані в момент, коли вони пересувалися в окопах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові потрапили за трьома пунктами управління в Херсоні та Дар'ївці та за двома складами боєприпасів окупантів.

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