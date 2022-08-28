ЗСУ вдарили по п'ятьох "артеріях" росіян в Херсонській області: у ворога багато втрат

Фото: ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці (ілюстрація/Getty Images)

Українські військові влучили по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці та по двох складах боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".