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ВСУ показали удары по россиянам на Херсонском направлении

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 августа 2022 18:08
ВСУ показали удары по россиянам на Херсонском направлении Иллюстративное фото: ВСУ показали удары по россиянам на Херсонском направлении (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные провели успешные удары по российским оккупантам на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео атаки ВСУ, которое обнародовал СтратКом.

На видео можно заметить, что удары по российским солдатам были нанесены в момент, когда они передвигались в окопах.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

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