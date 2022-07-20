ЗСУ показали, як танк із засідки б'є по окупантах (відео)

Українські військові показали, як танк вражає ціль окупантів з засідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На кадрах видно, як українські військові, які попередньо сховали танк у чагарниках, чекають годину "Х". У якийсь момент танк приводять у дію, і він успішно вражає ворожу ціль.

Судячи з відео, техніку справді було складно помітити, щоби не потрапити на мушку.