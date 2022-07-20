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ЗСУ показали, як танк із засідки б'є по окупантах (відео)

Фото: ЗСУ показали, як танк із засідки б'є по окупантах (ілюстрація/t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як танк вражає ціль окупантів з засідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На кадрах видно, як українські військові, які попередньо сховали танк у чагарниках, чекають годину "Х". У якийсь момент танк приводять у дію, і він успішно вражає ворожу ціль.

Судячи з відео, техніку справді було складно помітити, щоби не потрапити на мушку.

Як повідомлялося, Україна проводить дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили по собі російські окупанти на острові.

Нагадаємо, раніше, росіяни знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом.

Окрім того, ЗСУ показали, як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль.

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