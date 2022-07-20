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ЗСУ показали, що залишили після себе росіяни на острові Зміїний (відео)

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Зміїний, Середа 20 липня 2022 10:33
ЗСУ показали, що залишили після себе росіяни на острові Зміїний (відео) Фото: ЗСУ показали, що залишили після себе росіяни на острові Зміїний (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна проводить дослідження та розмінування Зміїного. ЗСУ показали, що залишили після себе російські окупанти на острові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначено, що операція проводиться за участі ГУР МО.

"Проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", - йдеться в повідомленні.

Так, українські бійці знайшли та вилучили зразки озброєння та техніки противника.

Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

Також на острові встановлено український прапор замість російського "триколору".

"Окрім цього, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - додають в ГУР.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

При цьому ворог продовжує завдавати ударів по Зміїному. Так, нещодавно окупанти атакували наземні сили ЗСУ під Херсоном і безпосередньо сам острів.

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остров Змеиный
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