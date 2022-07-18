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Як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль (відео)

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 12:58
Як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль (відео) Фото: німецька гаубиця PzH 2000 (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сухопутні війська ЗСУ показали, як САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.

"САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155", - йдеться в підпису до кадрів.

На відео видно, як після ураження над землею підіймаються клуби чорного диму.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що САУ Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться на фронті.

Також ми писали, що всього Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.

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