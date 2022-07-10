ЗСУ показали, як та чим "луплять" окупантів (відео)
Українські військові знищують окупантів з дронів, до яких чіпляють міни вагою 4 кілограми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що опублікував журналіст Роман Бочкала в Telegram-каналі.
"Міна 4кг на голову окупантам", - йдеться в підпису до кадрів.
На відео видно дрон, який підіймається над землею, а військовий, взявши міну, чіпляє її до приладу.
Також на кадрах видно, як дрон відлітає з позиції українських військових, несучи на собі "привіт" окупантам.
Раніше українські пілоти показали, як працює авіація на передньому краї оборони на сході.
При цьому за даними Повітряних сил ЗСУ, російські літаки вже понад 2 місяці не входять в зону дії української ППО.
Крім того, минулої доби Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових убитими і один гелікоптер. Загалом українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.
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