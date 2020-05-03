ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ВСУ подтвердили четыре новых заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 12:31
В ВСУ подтвердили четыре новых заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент COVID-19 болеют 49 украинских военнослужащих

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Командовании медицинских войск ВСУ в Facebook.

Сообщается, что новые случаи зафиксированы среди троих военных в Харьковской и одного - в Днепропетровской областях.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на 7 утра 3 мая в ВСУ коронавирусом болеют 49 человек. При этом за период пандемии выздоровели 30 военных, 2 - умерли. На изоляции находятся 295 военных.

Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до почти 12 тысяч. При этом за прошлые сутки зафиксировали снижение новых случаев заболевания - подтвердили 502 инфицирования против 550 днем ранее.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине подтвердили 9 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в стране от коронавируса умерли 288 человек.

Во Львовской области подтвердили 15-ю смерть от COVID-19 В Украине коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныКоронавирус
News
On Top