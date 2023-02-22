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В ВСУ оценили готовность украинских бойцов к возможному наступлению врага на Киев

Фото: Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

У ВСУ достаточное количество войск для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае повторной атаки российской армии на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью "Укринформу".

будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять силы сторон.

При этом, по его словам, в настоящее время на северном направлении у врага нет ресурсов для проведения наступательных действий.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но у оккупантов так и не получилось сделать его большим.

По данным британской разведки, которые обнародовали 20 февраля, россияне наступают с большими потерями на трех участках фронта.

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