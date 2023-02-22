В ВСУ оценили готовность украинских бойцов к возможному наступлению врага на Киев

У ВСУ достаточное количество войск для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае повторной атаки российской армии на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью " Укринформу ".

При этом, по его словам, в настоящее время на северном направлении у врага нет ресурсов для проведения наступательных действий.

будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять силы сторон.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но у оккупантов так и не получилось сделать его большим.

По данным британской разведки, которые обнародовали 20 февраля, россияне наступают с большими потерями на трех участках фронта.

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