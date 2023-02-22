У ВСУ оцінили готовність українських бійців до можливого наступу ворога на Київ

У ЗСУ достатньо військ для того, щоб вести стабілізаційні дії у разі повторної атаки російської армії на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв'ю " Укрінформу ".

При цьому, за його словами, на північному напрямку у ворога немає ресурсів для проведення наступальних дій.

проводитиметься постійно для того, щоб зрівняти сили сторін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його великим.

За даними британської розвідки, які оприлюднили 20 лютого, росіяни наступають із великими втратами на трьох ділянках фронту.

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