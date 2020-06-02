ЗСУ відреагували на затримання українського військового в Криму

У Збройних силах України відреагували на затримання українського військового в Криму. Затримання старшого солдата Євгена Добринської відбулося 30 травня.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

У відомстві заявили, що ряд проросійських ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито військовослужбовець був у стані алкогольного сп'яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на тимчасово окупованій території.

"Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всі деталі та обставини зникнення військового будуть з'ясовуватися правоохоронними органами при проведенні слідчих дій.

Нагадаємо, 2 червня ФСБ Росії заявило про затримання українського військового, який нібито намагався незаконно перетнути кордон РФ.

Крім того, на админкордоні з Кримом викрали військовослужбовця ЗСУ.