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За три дні в ОРДЛО знищено щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами, - InformNapalm

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Донбас, Субота 18 червня 2022 22:06
За три дні в ОРДЛО знищено щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами, - InformNapalm Фото: наслідки вибухів у Донецьку (t.me/donfarsh)
Автор: Сергей Новиков

За останні три дні на окупованому Донбасі було ліквідовано не менше 7 об'єктів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Повідомляється, що інсайдери з окупованого Донецька і територій Луганської області повідомляють про ураження як мінімум 7 об'єктів, на яких з 2014-2015 років розміщувалися значні запаси боєприпасів, лише за останні три дні.

Також повідомляється, що тільки знищений днями склад в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів.

"Серед місцевих жителів ходять чутки, що ЗСУ "високоточною натовською зброєю великого калібру" дуже точно знищує російські склади БК неподалік Донецька. При цьому місцеві знають, що рашисти намагаються "розмити успіхи ЗСУ", прострілюючи центр міста меншими калібрами (проводять типові дії, що характеризуються як операції "під чужим прапором")", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні повідомлялося про потужний вибуху на російському складі з боєприпасами в Луганській області.

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