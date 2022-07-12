Росіяни обстріляли людей на відомій горі в Ізюмі: є загиблий та багато поранених
Російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області. Один чоловік загинув, 10 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними прокурорів, обстріл окупанти влаштували 8 липня, близько 14.00.
"Військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Кременець в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві жителі. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначимо, гора Кременець є пам'яткою Ізюму Харківської області. Розташована у південній частині міста, на правому березі річки Сіверський Донець. Висота гори становить 218 м над рівнем моря. До війни її відвідували тисячі туристів з усієї України.
Як повідомлялося, раніше російські військові розстріляли з танка 56 людей похилого віку в Кремінній Луганській області. Усі вони перебували у будинку для літніх людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.