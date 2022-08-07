ЗСУ відбили низку атак росіян на сході і не дали провести розвідку під Бахмутом, - Генштаб

Бійці Збройних сил України не дали окупантам просунутися в Донецькій області та знищили ворожих розвідників біля Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.