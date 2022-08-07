ЗСУ відбили низку атак росіян на сході і не дали провести розвідку під Бахмутом, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Росіяни намагалися провести розвідку та обстрілювали декілька населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог продовжив обстріл населених пунктів за допомогою артилерії і здійснив кілька авіаударів. Також він використовував БПЛА для повітряної розвідки.
На Слов’янському напрямку неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії, але українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад. Біля Богородичного та Долини розвідка боєм закінчилася втратами для загарбників.
На Краматорському напрямку росіяни за допомогою штурму намагалися покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, але безуспішно. Продовжуються постійні обстріли населених пунктів регіону.
На Бахмутському напрямку силами розвідувальної групи росіяни намагалися визначити систему оборони українських військ біля Білогорівки. Група окупантів була виявлена та знешкоджена. При цьому противник намагався наступати в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.
На Авдіївському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки. Бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники проводять постійні обстріли вздовж лінії зіткнення.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля утриманні зайнятих позицій. Також вони намагалися провести штурм біля Благодатного, але їхня провалилася.