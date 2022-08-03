Шість крилатих ракет та 180 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні вже 41 350 своїх військових убитими (Getty Images)

ЗСУ за добу знищили ще 180 окупантів, а також збили шість крилатих ракет противника. Загалом росіяни за час повномасштабної війни проти України втратили 41 350 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.