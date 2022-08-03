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Шість крилатих ракет та 180 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян

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Україна, Середа 03 серпня 2022 09:28
Шість крилатих ракет та 180 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росіян Фото: Росія втратила у війні вже 41 350 своїх військових убитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ за добу знищили ще 180 окупантів, а також збили шість крилатих ракет противника. Загалом росіяни за час повномасштабної війни проти України втратили 41 350 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків - 1774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 4022 (+8) од,
  • артилерійських систем - 939 (+3) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засоби ППО - 118 (+1) од,
  • літаків - 223 (+0) од,
  • гелікоптерів - 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),
  • крилаті ракети - 180 (+6),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, минулої доби українські військові завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці.

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