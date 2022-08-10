ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
Фото: Росія за добу у війні проти України втратила 9 літаків (wikipedia.org)
Українські бійці за минулу добу знищили 9 ворожих літаків. Також було ліквідовано 160 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
- танків - 1832 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 4086 (+10) од,
- артилерійських систем - 971 (+7) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 133 (+0) од,
- літаків - 232 (+9) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од,
- спеціальна техніка - 89 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Примітно, що вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.
Всі подробиці вчорашнього інциденту читайте матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".
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