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ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні

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Україна, Середа 10 серпня 2022 09:04
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні Фото: Росія за добу у війні проти України втратила 9 літаків (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу знищили 9 ворожих літаків. Також було ліквідовано 160 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків - 1832 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 4086 (+10) од,
  • артилерійських систем - 971 (+7) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 133 (+0) од,
  • літаків - 232 (+9) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 89 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Примітно, що вчора в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України.

Всі подробиці вчорашнього інциденту читайте матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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