RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ відбили 5 атак ворога на Донбасі: знищено майже півсотні одиниць техніки

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ЗСУ змогли відбити 5 атак ворога в Донецькій та Луганській області. За добу українці знищили 47 одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Зазначається, що бійці ЗСУ за добу знищили:

  • 3 танки;
  • 4 артилерійські системи;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 26 одиниць автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони знищили бойовий вертоліт К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

При цьому окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЛуганськДонбасДонецька областьВійськова технікаВійна Росії проти України