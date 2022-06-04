ЗСУ відбили 5 атак ворога на Донбасі: знищено майже півсотні одиниць техніки

ЗСУ змогли відбити 5 атак ворога в Донецькій та Луганській області. За добу українці знищили 47 одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

При цьому окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єктів.

Також підрозділи протиповітряної оборони знищили бойовий вертоліт К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Зазначається, що бійці ЗСУ за добу знищили:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу.

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