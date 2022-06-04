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ЗСУ відбили 5 атак ворога на Донбасі: знищено майже півсотні одиниць техніки

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Субота 04 червня 2022 22:57
ЗСУ відбили 5 атак ворога на Донбасі: знищено майже півсотні одиниць техніки Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ЗСУ змогли відбити 5 атак ворога в Донецькій та Луганській області. За добу українці знищили 47 одиниць техніки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Зазначається, що бійці ЗСУ за добу знищили:

  • 3 танки;
  • 4 артилерійські системи;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 26 одиниць автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони знищили бойовий вертоліт К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

При цьому окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, Росія збільшила кількість повітряних атак на ключові українські вузли постачання резервів на Донбасі через провал наземного наступу.

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