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ВСУ отбили 5 атак врага на Донбассе: уничтожено почти полсотни единиц техники

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Суббота 04 июня 2022 22:57
ВСУ отбили 5 атак врага на Донбассе: уничтожено почти полсотни единиц техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ВСУ смогли отбить 5 атак врага в Донецкой и Луганской области. За сутки украинцы уничтожили 47 единиц техники РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что бойцы ВСУ за сутки уничтожили:

  • 3 танка;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 26 единиц автомобильной техники.

Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

При этом за сутки оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса "Точка-У".

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, Россия увеличила количество воздушных атак по ключевым украинским узлам поставки резервов на Донбассе из-за провала наземного наступления.

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