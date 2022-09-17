Повністю звільнений Куп'янськ та перевага ЗСУ на півдні: карти боїв на ранок

Українські військові намагаються просунутися до кордонів Харківської та Луганської областей. Тим часом як росіяни тримають оборону на Донбасі, але уступають у силі нашим бійцям на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

Як стверджують карти і стало відомо від учора, українські війська взяли під свій контроль все місто Куп'янськ, продовжуючи наступальні операції на схід від річки Оскіл.

Аналітики припускають, що росіяни, швидше за все, боротимуться за утримання позицій у східній частині Харківської області та у північній Луганській області. При цьому ЗСУ створюють більше позицій на східному березі річки Оскіл.

В ISW раніше оцінюють, що війська РФ, ймовірно, надто слабкі, щоб запобігти подальшому українському наступу вздовж усієї цієї річки, якщо ЗСУ надалі відновлять наступальні операції у певному напрямку.

Як свідчать карти, напередодні противник обстріляв Приштинь, що на північному сході Ізюму, ймовірно, для того, щоб обмежити ЗСУ у спробі встановити новий плацдарм через річку. Тривають бої за Лиман.

Донбас

Як наводять в ISW дані Генштабу, 16 вересня українські військові завдали удару по району зосередження російських військ, що призвело до численних жертв серед окупантів у Перевальську (Луганська область), а крім того, також у Кадіївці було знищено військову базу бойовиків так званої "ЛНР".

Аналітики звертають увагу, раніше РФ використовувала ракети С-300 для завдання ударів по наземних цілях на півдні України та в Харківській області, але раніше не робили цього широко на Донбасі, що вказує на подальші невдачі Росії в прецизійних вогняних боєприпасах.

Південь

Українське військове командування продовжує оперативну "тишу" щодо перебігу дій на південному фронті, при цьому міжнародні аналітики зазначають, що росіяни намагаються вести контрбатарейний вогонь по ЗСУ та перегруповуватись.

Підтверджено й те, що 16 вересня у Херсоні українські бійці вдарили по окупаційному штабу, а раніше у центрі міста знищили базу Росгвардії.

В ISW наголошують, що ЗСУ продовжують перехоплювати на півдні ініціативу, знищуючи російські військові бази, склади з боєприпасами та руйнуючи наземні лінії зв’язку окупантів через річки Інгулець та Дніпро.

Тим часом як росіяни не можуть отримати певну підтримку від десантно-штурмового підрозділу, який знаходиться в Новій Каховці.

За минулу добу наші бійці вдарили по зосередженню росіян у Бериславі, Дар'ївці, Старій Збурівці, а також по понтону в Козацькому районі.

Звертається увага на повідомлення Генштабу, який заявляв, що російські війська обстріляли українські позиції в Правдиному, що вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, щонайменше увійшли до населеного пункту.

Аналітики додають, що наразі найбільш активними ділянками південного фронту залишаються північно-західні околиці поряд із Херсоном, український плацдарм на Інгульці та південні райони на кордоні Херсонської та Дніпропетровської області.