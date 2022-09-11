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Партизани встановили прапор України в селі в Луганській області

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Піщаний, Неділя 11 вересня 2022 13:02
Партизани встановили прапор України в селі в Луганській області Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдая (t me dom_channel)
Автор: Валерія Поліщук

Українські партизани встановили в селі Піщане Старобільського району Луганської області прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Село Піщане, Старобільський район ранок 11 вересня 2022. У нас найкращі люди... вміють чекати і не втрачати віри", - написав він, опублікувавши фото українського прапора, який підняли над населеним пунктом.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти тікають з Луганської області.

Крім того, Гайдай повідомляв, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.

РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати вже більше 30 населених пунктів в Харківській області.

Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

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