Партизани встановили прапор України в селі в Луганській області
Українські партизани встановили в селі Піщане Старобільського району Луганської області прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Село Піщане, Старобільський район ранок 11 вересня 2022. У нас найкращі люди... вміють чекати і не втрачати віри", - написав він, опублікувавши фото українського прапора, який підняли над населеним пунктом.
Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти тікають з Луганської області.
Крім того, Гайдай повідомляв, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.
РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати вже більше 30 населених пунктів в Харківській області.
Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.
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