Партизани встановили прапор України в селі в Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Село Піщане, Старобільський район ранок 11 вересня 2022. У нас найкращі люди... вміють чекати і не втрачати віри", - написав він, опублікувавши фото українського прапора, який підняли над населеним пунктом.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти тікають з Луганської області.

Крім того, Гайдай повідомляв, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.

РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати вже більше 30 населених пунктів в Харківській області.

Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.