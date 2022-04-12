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Окупанти вночі двічі атакували з повітря Дніпропетровську область. Одну ракету збили

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Дніпропетровська область, Вівторок 12 квітня 2022 08:50
Окупанти вночі двічі атакували з повітря Дніпропетровську область. Одну ракету збили Фото: окупанти випустили дві ракети по Дніпропетровській області (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 12 квітня двічі атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

За його словами, ворог атакував Синельниківський район на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями. Одна з ракет влучила в будівлю млина. В результаті удару пошкоджено дах і вибиті вікна. Другу ракету збили над полями. Обійшлося без постраждалих.

Лукашук додав, що ситуація в області контрольована. Російських військ у регіоні немає.

"Поки ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. У нас потужна оборона, у окупантів - жодних шансів", - зазначив він.

Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові під виглядом цивільних атакували позиції українських захисників, але зазнали втрат.

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