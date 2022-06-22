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ЗСУ на острові Зміїний розбили військову техніку противника: які цілі вражені

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Київ, Середа 22 червня 2022 04:56
ЗСУ на острові Зміїний розбили військову техніку противника: які цілі вражені ЗСУ на острові Зміїний розбили військову техніку противника (Фото: mapio.net)
Автор: Константин Широкун

В ході операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїний в Чорному морі, зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію і кілька одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

По позиціях ВСУ за 21 червня в Миколаївській області завдано два авіаційні удари вертольотами, втрат немає. Також винищувач противника вдарив двома керованими ракетами "повітря-повітря" по парі українських літаків. Завдяки злагодженій роботі штурмовик і винищувач ухилилися від удару.

Ворожі спроби розвідати позиції українських військових в Миколаївській області були перервані точною роботою зенітно-ракетного підрозділу. Підтверджені ворожі втрати за день склали 49 солдатів і офіцерів армії РФ, дві самохідних гаубиці "Мста-С", тягач, станція радіоелектронної боротьби, склад з боєприпасами, а також п'ять одиниць бронетехніки.

Нагадавши, раніше Арестович заявляв, що російським військам протягом двох тижнів не вдається вибити ЗСУ із зайнятих у Херсонській області позицій.

Також ми писали, що українські захисники просуваються в Херсонській області, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни.

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