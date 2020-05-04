В Україні коронавірусом захворіли ще двоє військових

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент від COVID-19 лікуються 48 військових

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу підтвердили два нових захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Командуванні медичних військ ЗСУ Facebook.

Повідомляється, що один хворий військовий був госпіталізований у військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, ще один - перебуває на самоізоляції. Стан хворих задовільний, при цьому у пацієнтів відсутні симптоми хвороби.

"На 07:00 4 травня у Збройних силах України гострої респіраторної хвороби COVID-19 викликану коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи та 2 летальні випадки", - повідомили в ЗСУ.

Крім цього на ізоляції знаходиться 311 осіб. У 107 з них ізоляція завершується в найближчі три дні.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків коронавірусу. Всього за 3 травня виявили 418 нових захворювань, що на 84 випадки менше, ніж 2 травня. Загальна кількість інфікованих зросла до 12 331.

Також повідомлялося, що за добу померли 15 пацієнтів з коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 303 летальні випадки серед пацієнтів з COVID-19.