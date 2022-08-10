ЗСУ завдали удару по мосту поблизу Каховської ГЕС: у чому його важливість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Facebook .

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Попадання акуратне, але дієве", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що основним способом впливу на російських окупантів у Херсонській області є удари по осередках військової техніки і живій силі.

Крім того, Росія намагається підтягнути додаткові резерви в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.