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ЗСУ завдали удару по мосту поблизу Каховської ГЕС: у чому його важливість

Фото: ЗСУ завдали удару по мосту поблизу Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові завдали удару по окупованій території Херсонської області. Зокрема, по мосту поблизу Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Facebook.

Таким чином, ЗСУ знищили транспортно-логістичні шляхи окупантів.

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Попадання акуратне, але дієве", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що основним способом впливу на російських окупантів у Херсонській області є удари по осередках військової техніки і живій силі.

Крім того, Росія намагається підтягнути додаткові резерви в Херсонській області.

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