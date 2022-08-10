ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони назвали основний спосіб впливу на російських окупантів

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 13:41
У Міноборони назвали основний спосіб впливу на російських окупантів Фото: у Міноборони назвали основний спосіб впливу на російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Основним способом впливу на російських окупантів в Херсонській області є удари по осередках військової техніки і живій силі.

Про це заявила начальниця координаційного прес-центру сил охорони і оборони "півдня" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За її словами, такий метод допомагає розхитати вже не такі стрункі ряди військових, оскільки це потрапляння і в командні пункти, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення поразок.

"Окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед по суші і практикує, на жаль, контрбатарейний метод ведення боїв - обстріли, зокрема, з РСЗВ, якими вони б'ють і по тих населених пунктах, які вже звільнені від них і по тих, які знаходяться в наших тилових районах", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, Росія намагається підтягнути додаткові резерви в Херсонській області.

Крім того, українські військові нещодавно завдали удару по складу окупантів у Бериславському районі Херсонської області. Також ворожі склади детонували в Придніпровську, Херсоні та Токарівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України Херсонская область
NEWS
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк