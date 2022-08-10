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ВСУ нанесли удар по мосту вблизи Каховской ГЭС: в чем его важность

Фото: ВСУ нанесли удар по мосту вблизи Каховской ГЭС (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные нанесли удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

Таким образом, ВСУ уничтожили транспортно-логистические пути оккупантов.

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что основным способом влияния на российских оккупантов в Херсонской области являются удары по ячейкам военной техники и живой силе.

Кроме того, Россия пытается подтянуть дополнительные резервы в Херсонской области.

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