В Міноборони назвали завдання українських військових на півдні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальниці координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталі Гуменюк.

"Недооцінювати його (ворога, - ред.) не можна. Ті резерви, які вони намагаються підтягнути, вони достатньо суттєві, щоб мати сили їх уразити, але наші зусилля все ж таки мають успіх, уражені ЗРК напередодні, склади боєприпасів, опорні пункти й командні пункти - це суттєвий вплив на подальший розвиток їх ситуації. Наша задача наразі - їх послабити, щоб вони не мали тих сил, якими намагаються рушити вперед", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові нещодавно завдали удару по складу окупантів у Бериславському районі Херсонської області. Також ворожі склади детонували в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

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