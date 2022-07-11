ЗСУ завдали точних ударів по окупантам у Херсонській області, - ОК "Південь"

Бійці ЗСУ обстріляли позиції російських окупантів у Херсонській області. Зокрема, був атакований пункт управління військами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".
Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи України завдали удару по можливих позиціях російських ЗРК "С-300" в районі Олешківських пісків.
При цьому пізніше українські війська влучно атакували пункт управління ворожими військами в Таврійському.
"Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території окупованої Херсонської області.
Також ми писали, що українські військові знищили артилерійську батарею окупантів на Херсонському напрямку.
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