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ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК "С-300" в районе Алешковских песков.

При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.

"Окончательные потери противника доразведываются и уточняются", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные ударили по военной базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов на Херсонском направлении.

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