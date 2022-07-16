У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, вони зазнають втрат, - Гайдай
Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу - ред.) доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.
Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.
За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 14 липня, в центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами. В результаті шість окупантів отримали поранення.
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