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У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, вони зазнають втрат, - Гайдай

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Україна, Субота 16 липня 2022 21:16
У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, вони зазнають втрат, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу - ред.) доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.

За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 14 липня, в центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами. В результаті шість окупантів отримали поранення.

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