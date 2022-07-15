У центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з окупантами: що відомо

У четвер, 14 липня, в центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами. В результаті шість окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

"У Луганській області зростає невдоволення окупаційною владою і військовими, які тільки і роблять те, що мародерять і погрожують. Приміром, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвався автомобіль з окупантами. У підсумку шість поранених, з яких четверо - важких", - повідомив глава ОВА Сергій Гайдай

Крім того, він розповів, що за минулу добу в області ворог здійснив щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там і в Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури.

"Втім, штурмові дії по обох напрямках ворогові не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири - з мінометів, одна - з реактивних систем залпового вогню, п'ять - з танків", - розповів Гайдай.

Також він повідомив, що в Дніпрі померла Літня жінка з Лисичанська, яка отримала важкі поранення в червні.