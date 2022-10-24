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Россияне вербуют преступников и минируют пути отступления в Херсонской области, - Генштаб

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 19:15
Россияне вербуют преступников и минируют пути отступления в Херсонской области, - Генштаб Фото: Россияне вербуют преступников и проходят пути отступления в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне минируют мосты и переправы на захваченных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации, было освобождено большинство преступников. Также россияне продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию автономной республики Крым.

"С целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях", - добавили в Генштабе.

Напомним, что Херсон покинула значительную часть жителей, враг готовится к уличным боям.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

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