У Херсонську область росіяни стягують озброєння та техніку: є загроза наступу

У північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. В ЗСУ припускають, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоб українська армія перейшла в оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Продовжується помітне посилення противником позицій на захоплених територіях. До північно-східних районів Херсонської області стягнуто росіянами велику кількість озброєння та військовї техніки", - сказав Громов.

За його словами, РФ може піти в наступ, щоб зламати плани української армії та перевести ЗСУ в оборону.

"Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину наших територій з метою перехоплення ініціативи та створення загрози розвитку нашого успіху, щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони", - пояснив начальник ГОУ Генштабу ЗСУ.



Він додав, що серед особового складу угруповування російських військ в Херсоні поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів Національної гвардії Чеченської республіки.

"Вони нібито отримали наказ на виконання функції загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ з правобережної честини Херсонської області", - розповів Громов.