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ЗСУ ліквідували сина російського чиновника

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Середа 16 березня 2022 18:21
ЗСУ ліквідували сина російського чиновника Українські військові ліквідували сина російського чиновника (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські захисники вбили російського окупанта Георгія Дудорова. Він виявився сином віце-губернатора Ненецького автономного округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Смерть Дудорова підтвердив Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що ЗСУ ліквідували окупанта 6 березня. Дудоров був заступником командира розвідувальної роти з військово-політичної роботи 137 полку 106 Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії.

Зокрема, Геращенко порадив росіянам не пускати своїх синів на війну в Україну.

"Батько хотів записи "брав участь у звільненні України від нацистів" у резюме для кар'єрного зростання, а отримав цинкову труну. Росіяни, за що вмирають ваші діти? За марення бункерного маразматика. Поверніть синів додому! Якщо вони ще живі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ліквідували ще одного російського генерала.

Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.

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