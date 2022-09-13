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ЗСУ розбили танкову армію, призначену для оборони Москви, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 08:29
ЗСУ розбили танкову армію, призначену для оборони Москви, - британська розвідка Фото: наступ ЗСУ в Харківській області вибило 1-шу танкову армію Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частини російських військ, виведених з Харківської області за останній тиждень, належали до 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), що підпорядковується Західному військовому округу (ЗВО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, 1 ГТА зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю переформована до контрнаступу українських військ у Харкові.

За даними британської розвідки, 1-ша ГТА була однією з найпрестижніших армій Росії, виділялася для оборони Москви і призначалася для ведення контрударів у разі війни з НАТО.

"Оскільки 1 ГТА та інші сполуки ЗВО сильно деградували, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, Росії будуть потрібні роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, швидкий успіх ЗСУ матиме серйозні наслідки для перебігу війни. Відступ ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії.

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