ЗСУ розбили танкову армію, призначену для оборони Москви, - британська розвідка

Частини російських військ, виведених з Харківської області за останній тиждень, належали до 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), що підпорядковується Західному військовому округу (ЗВО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як зазначається у зведенні, 1 ГТА зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю переформована до контрнаступу українських військ у Харкові.

За даними британської розвідки, 1-ша ГТА була однією з найпрестижніших армій Росії, виділялася для оборони Москви і призначалася для ведення контрударів у разі війни з НАТО.

"Оскільки 1 ГТА та інші сполуки ЗВО сильно деградували, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, Росії будуть потрібні роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.