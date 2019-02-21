ЗСУ випробували модернізовані ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

ЗРК "Куб" і "Тор" надійдуть на озброєння в Збройні сили
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив про завершення випробувань модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Facebook.
За його словами, ЗРК "Куб" і "Тор" надійдуть на озброєння в Збройні сили.
"Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це дозволить підвищити потенціал як зенітних ракетних військ ЗСУ, так і системи ППО держави в цілому", - написав Муженко.
Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" та "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це надасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ #ЗСУ, так і системи #ППО держави в цілому.Опубліковано Муженком Віктором Четвер, 21 лютого 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу "Колібрі". Крім того, в 2019 році планується завершити розробку і почати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".
У грудні військовослужбовці Національної гвардії України на полігоні під Києвом провели випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі".