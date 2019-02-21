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ЗСУ випробували модернізовані ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 13:55
ЗСУ випробували модернізовані ракетні комплекси "Куб" і "Тор"
Фото (facebook.com/v.muzhenko)

ЗРК "Куб" і "Тор" надійдуть на озброєння в Збройні сили

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив про завершення випробувань модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Facebook.

За його словами, ЗРК "Куб" і "Тор" надійдуть на озброєння в Збройні сили.

"Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" і "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це дозволить підвищити потенціал як зенітних ракетних військ ЗСУ, так і системи ППО держави в цілому", - написав Муженко.

 

Завершуються випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів "Куб" та "Тор", які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це надасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ #ЗСУ, так і системи #ППО держави в цілому.

Опубліковано Муженком Віктором Четвер, 21 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу "Колібрі". Крім того, в 2019 році планується завершити розробку і почати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

У грудні військовослужбовці Національної гвардії України на полігоні під Києвом провели випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі".

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