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ЗСУ в Херсонській області контратакували противника. Названо втрати російської армії

Розбита техніка РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Українські військові провели кілька контратак у Херсонській області. В результаті противник втратив 63 людини й 19 одиниць бойової техніки, серед якої три танки Т-72, а також дві артилерійські системи і шість вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

Повідомляється, що на південному напрямку противник продовжує зміцнювати свою оборону. З метою забезпечення будівельними матеріалами окупанти відновили роботу цементних і бетонних заводів.

Раніше ми повідомляли, що на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл.

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