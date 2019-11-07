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ЗСУ готуються до розведення сил у Петрівському 8 листопада

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 04:43
ЗСУ готуються до розведення сил у Петрівському 8 листопада
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Розведення сил відбудеться за умови дотримання режиму тиші на цій ділянці протягом 7 діб

Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок практичних заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року при умові дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області продовжується технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами.

"Задіяні 5 груп ДСНС України. Сьогодні було обстежено 10,4 гектара території та вилучено 9 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування, за графіком, триватимуть до 9 листопада", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення в Петрівському завершує виконання умов для саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував розведення на цій ділянці на 4 листопада, проте згодом українська сторона переглянула строки через обстріли.

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