ЗСУ ще більше відкинули окупантів від Харкова і встановили контроль над переправою, - Геращенко

"ЗСУ вибили окупантів зі Старого Салтова під Харковом. Що це означає для Харкова: а те, що підрозділи орків, які бомбили з артилерії, "Градів" і "Смерчів" мій Харків, відкинуті від міста більше ніж на 40 км і не зможуть більше завдати його мирним жителям шкоди", - пише він у своєму Telegram.

Також, за даними Геращенко, наші бійці встановили контроль над переправою через водний масив.

Радник глави МВС опублікував скрін карти, що демонструє ту ворожу "лінію вогню" від Старого Салтова до Київського району Харкова - з відстанню 31,7 кілометра.

ЗСУ вибили російські війська зі Старого Салтова Харківської області (фото: скрін t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше 4 травня вдень голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов проінформував, що біля Старого Салтова і населених пунктів поруч тривають бої, тому централізована евакуація поки не проводиться, позаяк через постійні ворожі обстріли їхати в Старий Салтів небезпечно.

Чиновник у своєму відеозверненні розповів, що на території області ворог намагається йти в наступ і обстрілює з артилерії позиції ЗСУ, а також Київський район міста Харків.

"У наших бійців Збройних Сил України чимало бойових досягнень, про які докладніше обов'язково розповімо згодом", - додав глава ОВА.