В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине

Россия использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для нанесения ударов по всей территории Украины.

Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Кейтлин Дорнбос.

Кроме того, по словам Кирби, иранские военные специалисты находятся во временно оккупированном Крыму, помогая российским солдатам разворачивать их и направлять на цели.

Напомним, Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.

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