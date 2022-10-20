ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 20 октября 2022 21:04
В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине Фото: Белый дом подтвердил использование иранских дронов РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для нанесения ударов по всей территории Украины.

Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Кейтлин Дорнбос.

Кроме того, по словам Кирби, иранские военные специалисты находятся во временно оккупированном Крыму, помогая российским солдатам разворачивать их и направлять на цели.

Напомним, Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Белый дом дрони Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет