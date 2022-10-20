В Белом доме подтвердили использование иранских дронов РФ для ударов по Украине
Россия использует закупленные у Ирана дроны-камикадзе для нанесения ударов по всей территории Украины.
Об этом заявил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Кейтлин Дорнбос.
Кроме того, по словам Кирби, иранские военные специалисты находятся во временно оккупированном Крыму, помогая российским солдатам разворачивать их и направлять на цели.
Напомним, Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.
В свою очередь Алексей Арестович рассказал, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.
Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.