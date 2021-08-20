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Бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності, - розвідка

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П'ятниця 20 серпня 2021 13:08
Бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності, - розвідка Фото: бойовики на Донбасі проведуть військові збори (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі бойовики завершують підготовку до зборів з військовозобов’язаними запасу. Їхнє проведення заплановане з 24 по 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Протягом тижня у з’єднаннях і частинах (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.

"Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні української розвідки.

Нагадаємо, вчора сепаратистські ЗМІ повідомили про плани бойовиків провести військові збори, щоб мобілізувати тисячу людей.

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