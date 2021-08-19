Танки, "Гради", ЗРК: бойовики на Донбасі розмістили десятки одиниць військової техніки
Спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу заборонену військову техніку. Їм вдалося з'ясувати, що окупанти розмістили в Луганській і Донецькій області "Гради", ЗРК, гаубиці та інше озброєння, порушивши всі домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 18 серпня.
ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області.
Безпілотник спостерігачів засік їх на території полігону біля н. п. Бойківське (колишнє Тельманове). Там окупанти розмістили 6 реактивних систем залпового вогню "Град", 6 танків Т-72 і 6 мінометів "Сани" 120-го калібру.
В ОБСЄ зазначають що в цьому районі, відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено.
Крім того, за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 27 танків (Т-72 і Т-64), 12 гаубиць "Жаба" 122-го калібру, 6 протитанкових гармат "Рапіра", 1 міномет "Сани" 120-го калібру і 10 зенітних ракетних комплексів "Стріла" на двох полігонах в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської області.
Всю цю техніку окупанти розмістили в районі н. п. Тернове (Донецька область) та в районі Мирного біля Луганська.
Крім того, поблизу лінії зіткнення в Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 13 БМП, 1 бронетранспортер і бойову броньовану машину невстановленого типу. Цю техніку засік безпілотник ОБСЄ на полігоні біля н. п. Бойківське.
Нагадаємо, що на Донбасі загинув військовий внаслідок обстрілів окупантів. Цього дня бойовики обстріляли позиції ООС 11 разів.