ЗСУ знову вдарили по мосту біля Каховської ГЕС, - Хлань

Українські військові в черговий раз обстріляли міст через Каховську ГЕС у Херсонській області. Окупанти використовують його для переправлення техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Херсонщина. Нова Каховка - ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль", - написав він. Варто зазначити, що, за словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, міст через Каховську ГЕС - досить складна споруда. Українські артилеристи намагаються "філігранно" обстрілювати міст, аби окупанти не могли використовувати його у своїх цілях.