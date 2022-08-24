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ЗСУ знову вдарили по мосту біля Каховської ГЕС, - Хлань

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Нова Каховка, Середа 24 серпня 2022 16:44
ЗСУ знову вдарили по мосту біля Каховської ГЕС, - Хлань Фото: ЗСУ завдали удару по Каховському мосту (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові в черговий раз обстріляли міст через Каховську ГЕС у Херсонській області. Окупанти використовують його для переправлення техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook.

"Херсонщина. Нова Каховка - ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль", - написав він.

Варто зазначити, що, за словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, міст через Каховську ГЕС - досить складна споруда. Українські артилеристи намагаються "філігранно" обстрілювати міст, аби окупанти не могли використовувати його у своїх цілях.

Нагадаємо, що ЗСУ 21 серпня завдали чергового удару по Каховському мосту.

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