ЗСУ тримають Антонівський міст "під контролем"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу .

"Антонівський міст - один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така конструкція не може бути залатана відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність", - заявила вона.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, 19 липня Антонівський міст був обстріляний. Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

А в ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу було перекрито.

Також українські військові в ніч на 14 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.