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Українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії

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Середа 13 квітня 2022 01:52
Українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії Фото: російський штурмовик Су-25 (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Українські зенітні ракетні війська 12 квітня збили 300-ту ціль з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ювілейною повітряною ціллю став ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові також зазначили, що 12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалася не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тому інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

"Втім, це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил ЗСУ вразити ворожий штурмовик Су-25! А це - 300-та ювілейна ранкова ціль зенітних ракетних військ, збита з початку широкомасштабного вторгнення окупантів в Україну!" - йдеться в повідомленні.

Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті і балістичні ракети.

Нагадаємо, Російська Федерація заявила про знищення Словацької системи C-300 в Україні, але це виявилося фейком.

Раніше Збройні Сили України збили ворожий винищувач Су-34, який збирався атакувати Миколаїв.

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