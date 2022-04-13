Українські військові збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення Росії

Українські зенітні ракетні війська 12 квітня збили 300-ту ціль з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ювілейною повітряною ціллю став ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові також зазначили, що 12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалася не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тому інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

"Втім, це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил ЗСУ вразити ворожий штурмовик Су-25! А це - 300-та ювілейна ранкова ціль зенітних ракетних військ, збита з початку широкомасштабного вторгнення окупантів в Україну!" - йдеться в повідомленні.

Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті і балістичні ракети.